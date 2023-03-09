Şanlıurfa'da mahalle bekçileri DEAŞ üyesini yakaladı

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi başarıyla sürüyor.

Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde başlatılan operasyonlarla teröristler, tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

GBT sorgusu yapıldı

Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünde zanlı S.A.C.'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alındı

DEAŞ şüphelisi, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şanlıurfa'da mahalle bekçileri DEAŞ üyesini yakaladı