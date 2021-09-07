Her gün geldiği parkta mahalleli tarafından beslenen tilki, araba çarpması sonucu öldü. Mahalleli, tilkinin ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.

Şanlıurfa'daki Karaköprü Mahallesi'nde bulunan parka her gece aynı saatte gelen tilki, bir süre önce hayvanseverler tarafından fark edildi.

Mahalleliden Hanifi Taşkıran da 'Çilo' ismini koyduğu tilkiyi her gece elleriyle beslemeye başladı.

ARAÇ ÇARPTI

Taşkıran ve diğer hayvanseverlerin beslediği tilki, dün gece araç çarpması sonucu öldü.

MAHALLELİ ÜZGÜN

Hayvanseverler, belediye ekiplerince yoldan kaldırılan tilkinin ölümüne üzüldüklerini söyledi.

Şanlıurfa’da mahallelinin beslediği tilkiye araba çarptı VİDEO















