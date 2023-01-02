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- Şanlıurfa’da, mahalleyi internetsiz bırakan kablo hırsızları kamerada
Şanlıurfa’da, mahalleyi internetsiz bırakan kablo hırsızları kamerada
- 02.01.2023 - 10:28
- Güncelleme : 02.01.2023 - 10:56
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde internet kablolarını çalan şüpheliler, yılın son günü de iş başındaydı.
Bağlar Mahallesi 7’inci sokağına gelen 3 şüpheli, birçok kişi eğlenerek yeni yıla hazırlık yaparken hırsızlık için harekete geçti.
Şüphelilerin internet kablolarını çaldığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İHA’nın haberine göre; görüntülerde, yürüyerek mahalleye gelen hırsızların öncelikle çalacakları kabloları tespit edip çevrede kimselerin olup olmadığını kontrol ettiği, bir arabanın geldiğini görünce olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.
Kablolara yetişsin diye arkadaşını kaldırdı
Arabanın olay yerinden gitmesinden hemen sonra tekrar geri dönerek kabloları yerinden sökmeye başladıkları anlar yer aldı.
Görüntülerde bir kişinin, arkadaşını elleriyle kaldırarak kablolara yetiştirmesi dikkat çekti.
Şanlıurfa’da, mahalleyi internetsiz bırakan kablo hırsızları kamerada VİDEO
Şüphelilerin eşkalleri belirlendi
Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar ile şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.