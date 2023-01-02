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    Şanlıurfa’da, mahalleyi internetsiz bırakan kablo hırsızları kamerada

    Yeni yıla kısa bir süre kala Bağlar Mahallesi’ne gelen 3 şüpheli, internet kablolarını çaldı. Mahalleliyi internetsiz bırakan hırsızlık olayı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 02.01.2023 - 10:28
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 10:56
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    Şanlıurfa’da, mahalleyi internetsiz bırakan kablo hırsızları kamerada

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde internet kablolarını çalan şüpheliler, yılın son günü de iş başındaydı.

    Bağlar Mahallesi 7’inci sokağına gelen 3 şüpheli, birçok kişi eğlenerek yeni yıla hazırlık yaparken hırsızlık için harekete geçti.

    Şüphelilerin internet kablolarını çaldığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    İHA’nın haberine göre; görüntülerde, yürüyerek mahalleye gelen hırsızların öncelikle çalacakları kabloları tespit edip çevrede kimselerin olup olmadığını kontrol ettiği, bir arabanın geldiğini görünce olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

    Kablolara yetişsin diye arkadaşını kaldırdı

    Arabanın olay yerinden gitmesinden hemen sonra tekrar geri dönerek kabloları yerinden sökmeye başladıkları anlar yer aldı.

    Görüntülerde bir kişinin, arkadaşını elleriyle kaldırarak kablolara yetiştirmesi dikkat çekti.

    Şanlıurfa’da, mahalleyi internetsiz bırakan kablo hırsızları kamerada VİDEO

    Şüphelilerin eşkalleri belirlendi

    Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar ile şüphelilerin eşkalini belirledi.

    Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Şanlıurfa’da, mahalleyi internetsiz bırakan kablo hırsızları kamerada #1

    Şanlıurfa’da, mahalleyi internetsiz bırakan kablo hırsızları kamerada #2


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