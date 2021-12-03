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- Şanlıurfa'da marketteki soygun girişimi kamerada
Şanlıurfa'da marketteki soygun girişimi kamerada
- AA
- 03.12.2021 - 11:12
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde,Hayati Harrani Caddesi'ndeki markete giren şüpheli, kasaya gelerek market çalışanı kadına yanında bulundurduğu silahı doğrulttu ve yazar kasada bulunan paraları istedi.
KASAYI AÇAMADI KAÇTI
Market çalışanının bağırması üzerine kasaya yönelen soyguncu, kasanın açılmaması üzerine marketten çıkarak kaçtı.
Soyguncunun arkasından dışarı çıkan kadın kasiyerin yardım istemesi üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.
Şanlıurfa'da marketteki soygun girişimi kamerada
ZANLI YAKALANDI
Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, eşkalini belirledikleri zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.
Soygun girişiminden 30 dakika sonra zanlı A.A. (29) silahıyla yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Soygun girişim anları ise iş yerindeki güvenlik kamerasına kaydedildi.