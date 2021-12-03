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    Şanlıurfa'da marketteki soygun girişimi kamerada

    Soygun girişimi için markete giren kişi, kasiyerin bağırması üzerine paniğe kapılarak kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri ise zanlıyı yarım saat içinde yakaladı.
    • AA
    • 03.12.2021 - 11:12
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    Şanlıurfa'da marketteki soygun girişimi kamerada

    Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde,Hayati Harrani Caddesi'ndeki markete giren şüpheli, kasaya gelerek market çalışanı kadına yanında bulundurduğu silahı doğrulttu ve yazar kasada bulunan paraları istedi.

    KASAYI AÇAMADI KAÇTI

    Market çalışanının bağırması üzerine kasaya yönelen soyguncu, kasanın açılmaması üzerine marketten çıkarak kaçtı.

    Soyguncunun arkasından dışarı çıkan kadın kasiyerin yardım istemesi üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Şanlıurfa'da marketteki soygun girişimi kamerada

    ZANLI YAKALANDI

    Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, eşkalini belirledikleri zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

    Soygun girişiminden 30 dakika sonra zanlı A.A. (29) silahıyla yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Soygun girişim anları ise iş yerindeki güvenlik kamerasına kaydedildi.

    Şanlıurfa da marketteki soygun girişimi kamerada #1

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