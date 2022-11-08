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    Şanlıurfa’da mesire alanındaki kameriyeleri yaktılar

    Mesire alanındaki kameriyeleri yakan 7 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
    • 08.11.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 13:12
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    Şanlıurfa’da mesire alanındaki kameriyeleri yaktılar

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi'ndeki Suat Aloğlu mesire alanına pazar günü giden 7 kişi, kameriyelere hasar vererek yaktı.

    Bu anların cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşılmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

    7 şüpheli gözaltına alındı

    Görüntülerden kimliği saptanan B.İ., Ö.B., M.A.E., M.E.K., İ.G., M.E.G. ve Y.E.Y. adreslerinde gözaltına alındı.

    DHA’nın haberine göre emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

    Şanlıurfa’da mesire alanındaki kameriyeleri yaktılar ViDEO

    Şanlıurfa Valiliği: Asla müsamaha göstermeyeceğiz

    Şanlıurfa Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada ise “İlimizin Siverek ilçesinde, bir parkta bulunan bank ve kamelyaları parçalayıp yakmak suretiyle kamu malına zarar veren faillerin kimlikleri tespit edildi. Adli işlemler yetkili merciler tarafından ivedilikle yapılacaktır. Bu tür olaylara, ilimizde asla müsamaha göstermeyeceğiz.” denildi.

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