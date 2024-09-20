Şanlıurfa'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü 8 yaralı Suruç ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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AA & Ensonhaber

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Mehmet Esen yönetimindeki 63 H 2854 plakalı şehir içi toplu taşıma yapan minibüs, yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan Suruç çevre yolunda Zeki Karabulut idaresindeki 66 DR 827 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

9 YARALIDAN BİRİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü Zeki Karabulut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.