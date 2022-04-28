Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada yerel gazeteciler yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 15'inci kilometresinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 GJ 628 plakalı minibüs ile 27 AJG 504 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Akşam saatlerinde meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yerel gazeteciler can verdi

Ekiplerce yapılan kontrolde, yerel bir televizyon kanalında muhabir olarak çalışan Fehmi Kaplan (51) ile Halit Öz'ün (51) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu araçlardan çıkarılan yaralılardan Yılmaz Kaçmaz (14), Kerim Kaçmaz (21), Abdülkadir Kaçmaz (46), Naide Kaçmaz (50), Nuri Yavuzer (53) Muhittin Özlem (54) kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Trafiğe kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

DHA’nın haberine göre kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.