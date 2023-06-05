Şanlıurfa'da minibüs ticari araca çarptı: 1 ölü 10 yaralı Kontrolden çıkan minibüsün, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarpması sonucunda 11 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılanlardan 1 kişi kurtarılamadı.

DHA

Şanlıurfa'da korkunç bir kaza yaşandı.

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 72'nci kilometresinde meydana gelen olayda, Birecik yönüne giden Hikmet Akkuş yönetimindeki 63 AFJ 933 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle karşı yönden gelen Halil Eroğlu’nun kullandığı 10 AZ 344 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

11 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazada her iki sürücüyle birlikte 11 kişi, yaralı olarak Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1'i kurtarılamadı

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ülkü Eroğlu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.