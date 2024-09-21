İHA
Şanlıurfa'da arkadaşını da olarak yola çıkan motosikletli genç M.A.B.'nın yolculuğu kazayla sonlandı.
Siverek-Şanlıurfa kara yolu üzerinde motosiklet ile ilerleyen M.A.B. ve arkadaşı, Siverek Devlet Hastanesi yakınlarında bir su tankeriyle çarpıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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