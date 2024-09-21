Şanlıurfa'da motosiklet su tankeriyle çarpıştı: 2 ölü Siverek ilçesinde ilerleyen motosiklet ve su tankerinin çarpıştığı feci kazada, motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu yaşamını yitirdi.

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İHA

Şanlıurfa'da arkadaşını da olarak yola çıkan motosikletli genç M.A.B.'nın yolculuğu kazayla sonlandı.

Siverek-Şanlıurfa kara yolu üzerinde motosiklet ile ilerleyen M.A.B. ve arkadaşı, Siverek Devlet Hastanesi yakınlarında bir su tankeriyle çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)