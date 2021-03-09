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    Şanlıurfa’da nefes borusuna süt kaçan bebek öldü

    Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefes borusuna süt kaçan Suriye uyruklu ailenin 6 aylık bebeği Faysal Hasis, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 09.03.2021 - 16:05
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 16:08
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    Şanlıurfa’da nefes borusuna süt kaçan bebek öldü

    Şanlıurfa'nın Eyüp Nabi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, annesinin emzirdiği 6 aylık Faysal Hasis bebek, bir anda nefessiz kaldı.

    Annenin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, yapılan ilk müdahalenin ardından bebeği ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

    KURTARILAMADI

    Acil serviste tedaviye alınan Faysal bebek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Emzirme sırasında nefes borusuna süt kaçtığı tespit edilen Suriyeli bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Şanlıurfa’da nefes borusuna süt kaçan bebek öldü #1

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