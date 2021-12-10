Şanlıurfa'da nesli tehlikedeki çizgili sırtlan ölü bulundu

Bozova ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan, kara yolunda ölü bulundu.

Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Karababa köprüsünde denetim yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda bir çizgili sırtlan yattığını fark etti.

ÖLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde hayvanın öldüğünü belirledi.

Ekipler, ölüm sebebini belirlemek için sırtlanı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.