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    Şanlıurfa’da okul bahçesinde bıçaklı kavga anları kamerada

    Adnan Menderes Anadolu Lisesi bahçesinde öğrenciler arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. 1 öğrenci, bıçaklanarak yaralandı.
    • İHA
    • 10.12.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 13:23
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    Şanlıurfa’da okul bahçesinde bıçaklı kavga anları kamerada

    Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yer alan Adnan Menderes Anadolu Lisesi bahçesinde, iki öğrenci grubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine saldırmaya başlayınca, ortalık bir anda savaş alanına döndü.

    ÖĞRETMENLER ARAYA GİRDİ

    Yumruk ve tekmeler havada uçuşurken, bazı öğrencilere yerde birbirlerine vurmaya devam etti. Kavgaya müdahale eden öğretmenler, öğrencileri ayırmakta zorlandı.

    Şanlıurfa’da okul bahçesinde bıçaklı kavga anları kamerada ViDEO

    POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    Öğrencilerden 1’i, bıçaklanarak yaralandı.

    Okula polis ekipleri çağrıldı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Öğrencilerin kavgası kız öğrenciler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

    Şanlıurfa’da okul bahçesinde bıçaklı kavga anları kamerada #1

    Şanlıurfa’da okul bahçesinde bıçaklı kavga anları kamerada #2

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