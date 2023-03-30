Şanlıurfa’da öldürülen muhtarın katil zanlıları, babası ve üvey kardeşi çıktı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Kırbalı Mahallesi’nin muhtarı Behçet Şenbayram, önceki gece evine giderken Yenişehir Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı.
Silah seslerini duyan mahalleli, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı muhtarı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kurtarılamadı
Muhtar Şenbayram, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Katil zanlıları babası ve üvey kardeşi çıktı
Öte yandan cinayeti işleyen kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma yapan polis ekipleri, Şenbayram’ın babası H.Ş. ile üvey kardeşi N.Ş.’yi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen baba ve oğlu, buradaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.