Şanlıurfa’da öldürülen muhtarın katil zanlıları, babası ve üvey kardeşi çıktı Evine giderken silahlı saldırı sonucu öldürülen muhtarın katil zanlıları, üvey kardeşi ve babası çıktı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Kırbalı Mahallesi’nin muhtarı Behçet Şenbayram, önceki gece evine giderken Yenişehir Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı.

Silah seslerini duyan mahalleli, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı muhtarı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kurtarılamadı

Muhtar Şenbayram, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlıları babası ve üvey kardeşi çıktı

Öte yandan cinayeti işleyen kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma yapan polis ekipleri, Şenbayram’ın babası H.Ş. ile üvey kardeşi N.Ş.’yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen baba ve oğlu, buradaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.