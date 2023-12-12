Şanlıurfa'da ölümlü kavga! Karakolun önünde tartıştılar... Karakolun önünde karşılaşan taraflar arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

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İHA

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, emniyet müdürlüğü önünde korkunç bir cinayet meydana geldi...

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Aslan ve Sarı Aileleri, sabah saatlerinde Atakent Mahallesi'nde karşılaştı.

İki ailenin karşılaşması kısa bir süre sonra kavgaya dönerken, birbirlerinden şikayetçi olmak için karakola giden taraflar, ifade verdikten sonra dışarı çıktı.

1 ölü, 2 yaralı

Şahıslar çıktıktan sonra kavga yeniden başladı. Dışarıda bekleyen tarafların yakınlarının da kavgaya karışması üzerine 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Ölümle sonuçlanan kavga kameraya da yansıdı. Kavgada hayatını kaybeden 39 yaşındaki Haşmet Sarı ile başka bir şahsın yere düştükten sonra kavga etmeye devam ettikleri, şahıslar yerde boğuşurken gelen başka şahısların da kavgaya müdahale ettikleri gözlendi.

Karakoldan çıkan polisler kavgaya müdahale ederken bir vatandaşın korku ve panik içerisinde otomobilin arkasına saklanması gözlerden kaçmadı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 3’ü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)