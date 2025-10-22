Şanlıurfa'da önce çocuğa çarptı, sonra da otomobilini park etme bahanesiyle kaçtı Haliliye ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 14 yaşındaki çocuğa çarpan otomobilin sürücüsü, yolun ortasındaki otomobilini müsait bir yere çekme bahanesiyle olay yerinden kaçtı. Yaralı çocuk ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.