Şanlıurfa'da önce çocuğa çarptı, sonra da otomobilini park etme bahanesiyle kaçtı

Haliliye ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 14 yaşındaki çocuğa çarpan otomobilin sürücüsü, yolun ortasındaki otomobilini müsait bir yere çekme bahanesiyle olay yerinden kaçtı. Yaralı çocuk ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 12:37
  • Şanlıurfa'da bir sürücü, 14 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı.
  • Çocuk hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
  • Sürücü ise arabayı çekme bahanesiyle olay yerinden uzaklaştı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki A.E.K. isimli çocuğa, sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı.

SÜRÜCÜ VE ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Otomobilinden inen sürücü ile çevredekiler, yerde yatan çocuğun yardımına koştu.

Bir süre acı içerisinde yerde yatan çocuk, çevredekilerin yardımıyla ayağa kalktı.

YARALI ÇOCUĞU BIRAKIP KAÇTI

Bu sırada aracını yoldan çekme bahanesiyle otomobiline binen sürücü ise olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.

Hafif yaralanan çocuk, olay yerine gelen yakınları tarafından otomobil ile hastaneye götürüldü.

