Şanlıurfa'da ormanı yakan zanlı tutuklandı Orman yangınına neden olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı. Yangında 6,8 hektar alanın zarar gördüğü, sonbaharda bu bölgenin yeniden ağaçlandırılacağı belirtildi.

AA

Hava sıcaklıklarının iyiden iyiye arttığı şu günlerde, sık sık orman yangınları çıkıyor.

Doğal afet kaynaklı olmayan ve istenilerek çıkarılan yangınlar ise daha da can sıkıyor.

Dün Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü önündeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kasten çıkarılan yangın, 2 saatte söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kasten çıkarılan yangına ilk dakikalardan itibaren müdahale edildiği belirtildi.

"Zayiat oluşmadan kontrol altına alındı"

Açıklamada, “Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü civarında kötü niyetli şahıslarca kasten çıkarılan küçük çaplı yangını, 7/24 zaman esaslı görev yapan yangın ilk müdahale ekiplerimiz ve tüm kurum personelleri ilk anda müdahale ederek herhangi bir zayiat oluşmadan çok kısa sürede kontrol altına almıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Tespit edildi

Müdürlük, aynı zamanda ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin geniş çaplı inceleme de başlattı.

Bu kapsamda incelemenin sürdüğünü belirten Orman Bölge Müdürlüğü, ağaçlık alanı yakmaya çalışan zanlının tespit edildiğini bildirdi.

Zanlının tutuklandığının duyurulduğu açıklamada şöyle denildi:

Tutuklandı