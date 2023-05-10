Şanlıurfa'da otomobil anne ve oğluna çarptı: Anne kurtarılamadı Kaza sonucu yaklaşık 50 metre öteye fırlayan anne olay yerinde hayatını kaybederken 7 yaşındaki oğlu ise ağır yaralandı.

İHA

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi Aile ve Sosyal Hizmetler Merkez Müdürlüğü önünde panik anları yaşandı.

Müdürlüğe giden yabancı uyruklu Eiman Al Sayyah (33) ile oğlu E.A. Sayyah’a (7), Vedat M.’nin kullandığı 63 AEJ 367 plakalı otomobil çarptı.

Anne, olay yerinde can verdi

Çarpmanın etkisiyle anne ve oğlu yaklaşık 50 metre ileriye fırladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde annenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı çocuk ise ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Annenin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken sürücü gözaltına alındı.