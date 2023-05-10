Şanlıurfa'da otomobil anne ve oğluna çarptı: Anne kurtarılamadı

İHA
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi Aile ve Sosyal Hizmetler Merkez Müdürlüğü önünde panik anları yaşandı.
Müdürlüğe giden yabancı uyruklu Eiman Al Sayyah (33) ile oğlu E.A. Sayyah’a (7), Vedat M.’nin kullandığı 63 AEJ 367 plakalı otomobil çarptı.
Anne, olay yerinde can verdi
Çarpmanın etkisiyle anne ve oğlu yaklaşık 50 metre ileriye fırladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde annenin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı çocuk ise ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Annenin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken sürücü gözaltına alındı.