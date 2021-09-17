Şanlıurfa’da otomobil ile at arabası çarpıştı

Şanlıurfa’da otomobil ile at arabası çarpıştı

Suruç ilçesinde otomobil ile at arabasının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ve 1 at yaralandı.

Şanlıurfa-Suruç karayolunun kırsal Ekili Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsü belirlenemeyen 06 TLP 61 plakalı Renault marka otomobil, Abdi K.’nin kullandığı at arabası ile çarpıştı.

Kazada, at arabasını süren Abdi K. ile ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AT ARABASINI SÜREN ŞAHIS AĞIR YARALANDI

Tedavi altına alınan yaralılardan Abdi K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan at da tedavisi için veterinere götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.