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    Şanlıurfa’da otomobil kanala düştü: 3 ölü 2 kayıp

    Sulama kanalına devrilen otomobildeki şahıslardan biri kendi imkanlarıyla kurulurken 3 kişinin cesedine ulaşan ekipler, 2 kişiyi arama çalışmalarını ise sürdürüyor.
    • 22.04.2022 - 02:38
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    Şanlıurfa’da otomobil kanala düştü: 3 ölü 2 kayıp

    Gece saat 22.00 sıralarında Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerinde bulunan Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı kırsal Mahallesi yakınlarında, İlhami D.’nin (20) kullandığı ve içerisinde 6 kişinin olduğu belirtilen otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 7 metre derinlikteki sulama kanalına düştü.

    Bir kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu

    DHA'nın haberine göre; düşen otomobildeki Abdullah D. (18) kendi imkanlarıyla kurtulurken sürücü İlhami D., Mehmet Reşat D., İzzettin A. ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi ise otomobilden çıkamadı.

    Şanlıurfa’da otomobil kanala düştü: 3 ölü 2 kayıp #1

    Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

    Yaşanan feci olay sonrası jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri otomobildeki şahıslara ulaşamayınca su altı dalgıç polislerini çağırdı. Dalgıç polisler kısa sürede çalışmalara başlarken sağlık ekipleri ise kendi imkanıyla otomobilden çıkan yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Şanlıurfa’da otomobil kanala düştü: 3 ölü 2 kayıp #2

    Canlı çıkartmak için zamanla yarıştılar

    Dalgıç polisler otomobilin içerisindeki 5 kişiyi canlı olarak kurtarmak için zamanla yarıştı. Otomobile ulaşan ekipler 3 kişinin cansız bedenine ulaşırken diğer 2 kişiyi bulma çalışmaları ise devam ediyor.

    Şanlıurfa’da otomobil kanala düştü: 3 ölü 2 kayıp #3

    Vali olay yerine gitti

    Kazanın yaşandığı bölgeye giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kurtarma çalışmalarını yakından takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Şanlıurfa’da otomobil kanala düştü: 3 ölü 2 kayıp #4

    Şanlıurfa’da otomobil kanala düştü: 3 ölü 2 kayıp #5

    Şanlıurfa’da otomobil kanala düştü: 3 ölü 2 kayıp #6

    Şanlıurfa’da otomobil kanala düştü: 3 ölü 2 kayıp #7

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