Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralanırken, olay anı ise kameralar tarafından görüntülendi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Karakeçi Kırsal Mahallesi'nde otomobiliyle ilerleyen Z.T., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki beton çitlere çarptı.

Otomobil çarpmanın etkisiyle taklalar attı.

2 yaralı

İHA'nın haberine göre; kazada sürücü Z.T. ile yanındaki E.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşanan kaza ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.



