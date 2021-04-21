Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Recep Ekşi, 37 yaşında hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Şanlıurfa'daki Sırrın Mahallesi'ne, kent merkezine giden M.D. yönetimindeki 63 ABU 467 plakalı otomobil, önündeki Recep Ekşi yönetimindeki 63 ZH 744 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Recep Ekşi, ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Ekşi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Recep Ekşi, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.D. gözaltına alındı.