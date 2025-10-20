Abone ol: Google News

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaşlı adam can verdi

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki adam, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 02:04
  • Şanlıurfa'da 72 yaşındaki Yusuf Korkmaz, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
  • Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Korkmaz'ın öldüğünü belirledi.
  • Otomobil sürücüsü S.Ç. gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Yukarı Göklü Mahallesi yakınlarında 72 yaşındaki Yusuf Korkmaz'a yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada S.Ç. idaresindeki otomobil çarptı.

Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İncelemelerin ardından Korkmaz'ın cenazesi Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Otomobilin sürücüsü S.Ç., Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

