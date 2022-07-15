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    Şanlıurfa'da otomobille seyir halindeki gence silahlı saldırı

    Şanlıurfa Siverek'te Cihan Büyükbudak isimli genç, otomobille seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
    • 15.07.2022 - 21:21
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    Şanlıurfa'da otomobille seyir halindeki gence silahlı saldırı

    Akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 63 PV 009 plakalı otomobili ile ilçe merkezine ilerleyen Cihan Büyükbudak'ın, aracına yanına yaklaşan başka bir araçtan tabancayla peş peşe ateş açıldı.

    Saldırı sonucu hayatını kaybetti

    Saldırının ardından şüpheli ya da şüpheliler araçlarıyla kaçarken, silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cihan Büyükbudak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Kaçan saldırganlar aranıyor

    Olayla ilgili inceleme başlatan polis görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Bir iş yerine ait güvenlik kamerasının Büyükbudak'ın otomobilinin yanına gelen bir araçtan ateş açılması ve sonrasında yaşanan paniği görüntülediği belirlendi.

    Polis olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

    Şanlıurfa da otomobille seyir halindeki gence silahlı saldırı #1

    Şanlıurfa da otomobille seyir halindeki gence silahlı saldırı #2

    Şanlıurfa da otomobille seyir halindeki gence silahlı saldırı #3

    Şanlıurfa da otomobille seyir halindeki gence silahlı saldırı #4

    Şanlıurfa da otomobille seyir halindeki gence silahlı saldırı #5

    Şanlıurfa da otomobille seyir halindeki gence silahlı saldırı #6

    Şanlıurfa da otomobille seyir halindeki gence silahlı saldırı #7


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