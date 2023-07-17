Şanlıurfa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

DHA
Siverek- Kahta kara yolunun 7’nci kilometresinde 73 yaşındaki Misbah Beşkat yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobillerde bulunan Misbah Beşkat, Halimehan Beşkat (74), Ayşe Çelik (32), Sinan İren (24) ve Mustafa İren (30) yaralandı.
Yarlılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede hayatını kaybetti
Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mustafa İren, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
İren'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.