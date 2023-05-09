Şanlıurfa'da otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü Şanlıurfa Suruç'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

DHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde feci kaza...

Akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Yanaloba Mahallesi mevkiinde Mahmut Keskin yönetimindeki otomobil karşı ile Nahit Dağdelen yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil yoldan çıkarak şarampolde durdu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 kişi can verdi

Kazada otomobil sürücüsü Mahmut Kesin ile Nahit Dağdelen'in aracında yolcu olarak bulunan Oruç Dağdelen hayatını kaybetti.

Yaralanan Nahit Dağdelen ve Umut Dağdelen ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.