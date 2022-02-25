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    Şanlıurfa'da para vermeyen annesini katleden şahıs cezaevinde

    Uyuşturucu için para istediği ailesi tarafından reddedilen şahsın kurşuna dizdiği annesi hayatını kaybetti, babası ise tedavi altında.
    • DHA
    • 25.02.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 16:25
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    Şanlıurfa'da para vermeyen annesini katleden şahıs cezaevinde

    Şanlıurfa'nın Akpıyar Mahallesi’nde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim Halil Badıllı, uyuşturucu almak için annesi Hanife ile babası Emin Badıllı’dan para istedi.

    Çift olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim Halil Badıllı, tabancayla anne ve babasına ateş etti.

    ANNE KURTARILAMADI

    Hanife Badıllı hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba ise ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Hanife Badıllı'nın cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

    Şanlıurfa da para vermeyen annesini katleden şahıs cezaevinde #1

    KATİL CEZAEVİNDE

    Emniyette sorgulaması tamamlanan İbrahim Halil Badıllı, bugün geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


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