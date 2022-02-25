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Şanlıurfa'da para vermeyen annesini katleden şahıs cezaevinde

Şanlıurfa'da para vermeyen annesini katleden şahıs cezaevinde

Uyuşturucu için para istediği ailesi tarafından reddedilen şahsın kurşuna dizdiği annesi hayatını kaybetti, babası ise tedavi altında.