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- Şanlıurfa'da para vermeyen annesini katleden şahıs cezaevinde
Şanlıurfa'da para vermeyen annesini katleden şahıs cezaevinde
Uyuşturucu için para istediği ailesi tarafından reddedilen şahsın kurşuna dizdiği annesi hayatını kaybetti, babası ise tedavi altında.
- DHA
- 25.02.2022 - 16:22
- Güncelleme : 25.02.2022 - 16:25
Şanlıurfa'nın Akpıyar Mahallesi’nde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim Halil Badıllı, uyuşturucu almak için annesi Hanife ile babası Emin Badıllı’dan para istedi.
Çift olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim Halil Badıllı, tabancayla anne ve babasına ateş etti.
ANNE KURTARILAMADI
Hanife Badıllı hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba ise ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hanife Badıllı'nın cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.
KATİL CEZAEVİNDE
Emniyette sorgulaması tamamlanan İbrahim Halil Badıllı, bugün geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.