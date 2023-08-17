Şanlıurfa’da parke taşıyla cinayete 2 tutuklama Güvercin besleme meselesi yüzünden çıkan kavgada başına parke taşıyla vurulan 16 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

DHA

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi Yaslıca Mahallesi'ndeki bir evde, yaşları 14 ile 16 arasında 3 çocuk arasında kavga çıktı, kan döküldü…

Cinayet sebebi ise daha da dehşete düşürdü.

Güvercin besleme tartışması

Önceki gün Celal Badem ile arkadaşları Muhammet Ali K. ve ağabeyi Kerem K. güvercin besleme nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Celal Badem, başına vurulan parke taşıyla yaralandı.

Kurtarılamadı

Aldığı darbeyle yere yığılan Badem, yakınları tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Badem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

5 şüpheli yakalandı

Jandarma ekipleri, Badem'in ölümüyle ilgili Muhammet Ali K., ağabeyi Kerem K., Nurettin A., Fatih K., Onur Can R.'yi gözaltına aldı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

2'si tutuklandı

Bozova Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden Muhammet Ali ile ağabeyi Kerem K., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.