Şanlıurfa'da patlayan lastiği değiştirenlere tır çarptı: 3 ölü Birecik ilçesinde otomobilin patlayan lastiğini değiştirmeye çalışırken tır çarpan Serhat Çakar (26), Halil Ayhan Sunan (35) ve Ferhat Bingöl (40) hayatını kaybetti.

DHA

Dün gece saatlerinde Birecik - Şanlıurfa kara yolunun 74'üncü kilometresinde meydana gelen olayda, Ferhat Bingöl’ün kullandığı otomobilin lastiği patladı.

Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, yanındaki Serhat Çakar ve Halil Ayhan Sunan ile birlikte lastiği değiştirmeye başladı.

Bu sırada Abdulcebar Uysal’ın (34) kullandığı tır, 3 kişiye çarpıp kaçtı.

3 KİŞİ HAYATII KAYBETTİ

Yoldan geçen diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri Ferhat Bingöl ve Halil Ayhan Sunan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Serhat Çakar ise hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakar da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Ölen 3 kişinin cenazeleri otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazanın ardından kaçan tır şoförü Abdulcebar Uysal ise jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)