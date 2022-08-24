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    Şanlıurfa'da piknik felakete dönüştü: 3 ölü

    Piknik yaptıkları sırada serinlemek için suya giren iki çocuğunun çırpındığını gören baba suya atladı. Sudan çıkarılan baba ve kızı hastanede can verirken, oğlu da 3 gün sonra hayatını kaybetti.
    • 24.08.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 17:26
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    Şanlıurfa'da piknik felakete dönüştü: 3 ölü

    Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki aile pikniği felaketle sonuçlandı.

    Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yaptıkları sırada, sıcak hava sebebiyle bunalan Mehmet (13) ile Esra Karaman (15) kardeşler, serinlemek için suya girdi.

    Çocuklarını kurtarmak için suya atladı

    Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuklarını gören Serdar Karaman da (40) suya atladı. Çevredekilerin yardımıyla baba ve 2 çocuğu, sudan çıkarıldı.

    Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi, Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Şanlıurfa da piknik felakete dönüştü: 3 ölü #1

    Baba ve kızı, hastanede hayatını kaybetti

    Acil serviste tedaviye alınan Serdar Karaman ile kızı Esra Karaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Karaman ise tedavisinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    3 günlük yaşam mücadelesi son buldu

    Sudan çıkarıldıktan sonra durumu ağır olan Mehmet Karaman, önce Bozova Devlet Hastanesi'ne ardından da Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Burada tedavi alınan Karaman, üç gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan ceset, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


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