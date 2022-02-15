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    Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı

    PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda kentte, şüpheli olarak durdurulan araçlarda yakalanan 15 kişi, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 15.02.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 14:29
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    Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişin yıl dönümünde kent genelinde önlem aldı.

    PKK OPERASYONU

    Emniyet ekipleri, kent merkezi ve Suruç ilçesinde de PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

    ŞÜPHELİ ARAÇLAR DURDURULDU

    Ekipler, kentin giriş noktalarında da şüpheli görülen araçları durdurup tek tek arama yaptı.

    15 KİŞİ GÖZALTINDA

    Operasyonda gözaltına alınan, aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 15 şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

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