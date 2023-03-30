Şanlıurfa'da PKK terör örgütü üyelerine darbe: 24 şüpheli adliyede! Polisin terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan aralarında HDP ve DBP Suruç ilçe başkanlarının da bulunduğu 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA

Terör örgütünün sözde şehir yapılanmasına göz açtırılmıyor...

Diyarbakır'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında tutuklanan Osman Karaaslan, 2014 yılında kendisi ile birlikte 10 kişinin terör örgütüne katılmak amacıyla HDP Suruç ilçe binasında bekletildiklerini ve ardından Suriye'ye geçtiklerini itiraf etti.

Karaaslan ayrıca, HDP Suruç ilçe binasında kendilerinin terör örgütüne katılmalarına aracılık eden, propaganda yapan ve aile bilgilerini toplayan kişilerin olduğunu söyledi.

Terör örgütüne finans sağladılar

Karaaslan'ın itiraflarının ardından çalışma başlatan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suruç'ta terör örgütüyle bağlantılı kişilerin tarım arazilerini usulsüz evraklarla kiralayarak aldıkları tarımsal destek ödemesini da terör örgütüne finans sağlama amacıyla kullandıklarını belirledi.

27 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi

Çalışmaların tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla pazartesi günü Şanlıurfa'da 21, İstanbul'da 6 olmak üzere 27 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlarda aralarında HDP ve DBP'nin Suruç ilçe başkanlarının da olduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

24 şüpheli adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 24 şüpheli ise; ‘Terör örgütüne üye olmak’, ‘Terör örgütüne finans sağlama, 'Terör örgütüne eleman kazandırmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.