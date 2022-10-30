Şanlıurfa'da 2 milyonluk vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

Polisin şüphelenip durduğu şahsın üzerinden yüklü miktarda para çıktı. Şüpheli şahsın, kendini polis ve savcı olarak tanıtıp 3 farklı şehirden vatandaşları 2 milyon TL dolandırdığı öğrenildi.

Şanlıurfa'nın merkezindeki Topçu Meydanı civarında bir gencin hareketlerinden şüphelenen polisler, genci durdurup kaba üst araması yaptı.

Arama sonucunda şüphelinin yanında taşıdığı çanta kontrol edildi.

Çantanın içerisinde yüklü miktarda altın, döviz ve Türk lrası bulan polis, paraların kaynağını ve nereden geldiğini sordu.

Çantadan adeta servet çıktı

Şüpheli şahıs, ekiplerin sorularına çelişkili cevaplar verdi.

Bunun üzerine ekipler savcılığın talimatıyla şüpheliyi emniyete götürdü.

İsminin A.E.H. olduğu tespit edilen 25 yaşındaki şüphelinin çantasında ve üst aramasında; 26 adet ata altın, 2 adet yüzük, paketler halinde 9 adet 1 gram altın, paketsiz 1 adet 1 gram altın, paketli 1 adet 0.5 gram altın, 21 adet çeyrek altın, 5 adet yarım altın, 1 adet kolye, 2 adet küpe, 1 adet 20 dolar, 19 adet 100 dolar, 7 adet 100 euro, 29 bin 725 Türk Lirası olmak üzere yaklaşık 350 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Kendini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptı

Getirildiği emniyette ifadesi alınan A.E.H.'nin, Bursa’da ikamet eden 67 yaşındaki N.Ö.’yü telefonla arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırdığı öğrenildi.

3 kişiyi aynı yöntemle dolandırdı

N.Ö.'den 350 bin lira değerinde para ile ziynet eşyası alan şahıs, aynı yöntemle 20 gün içerisinde 3 farklı şehirdeki 3 vatandaşı daha dolandırdı.

A.E.H.'nin Balıkesir’de yaşayan 56 yaşındaki M.G. ile İstanbul’da yaşayan 76 yaşındaki F.A.’dan 1 milyon 650 bin lira aldığı ortaya çıktı.

Dolandırcı tutuklanarak cezaevine gönderildi

2 milyonluk vurgun yapan A.E.H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA'nın haberine göre, olayla ilgili tahkikat süreci devam ediyor...