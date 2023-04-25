Şanlıurfa'da sağlıkçılara saldıran 3 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da tartıştıkları sağlık ekibine saldıran 3 kişi sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Türkiye bir kez daha sağlık çalışanlarına şiddete sahne oldu.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yakınları Mustafa Y. ve Aslan Y. ile birlikte Ceylanpınar Devlet Hastanesine giden İbrahim Halil Y., sağlık çalışanları Songül K. ve İbrahim Ö. ile tartıştı.

Tekme tokat saldırdılar

Büyüyen tartışmanın ardından hasta ve yakınları, sağlık çalışanlarına saldırarak darbetti.

Çeşitli yerlerinden yaralanan sağlık çalışanları, aynı hastanede tedavi altına alınırken zanlılar ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürdü.

Yaşanan saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırganlar tutuklandı

Hastane polisinin müdahalesiyle sonlandırılan olayda yaralanan sağlık çalışanları tedavileri sonrası taburcu edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ise emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarıldı.

Savcılıkça sorgulanan şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vali Ayhan'ın açıklaması

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: