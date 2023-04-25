Türkiye bir kez daha sağlık çalışanlarına şiddete sahne oldu.
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yakınları Mustafa Y. ve Aslan Y. ile birlikte Ceylanpınar Devlet Hastanesine giden İbrahim Halil Y., sağlık çalışanları Songül K. ve İbrahim Ö. ile tartıştı.
Tekme tokat saldırdılar
Büyüyen tartışmanın ardından hasta ve yakınları, sağlık çalışanlarına saldırarak darbetti.
Çeşitli yerlerinden yaralanan sağlık çalışanları, aynı hastanede tedavi altına alınırken zanlılar ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürdü.
Yaşanan saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Saldırganlar tutuklandı
Hastane polisinin müdahalesiyle sonlandırılan olayda yaralanan sağlık çalışanları tedavileri sonrası taburcu edildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli ise emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarıldı.
Savcılıkça sorgulanan şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Vali Ayhan'ın açıklaması
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Ceylanpınar ilçemizde maalesef ki 2 sağlık personelimiz darbedildi. Olayın failleri, adli makamlarca gözaltına alındı. Süreci yakinen takip ediyorum ve yaşanan bu olayı kınıyorum. Değerli sağlık çalışanlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."