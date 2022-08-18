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    Şanlıurfa’da, sahte tarım ilacı deposuna baskın

    Bir binanın giriş katında izinsiz faaliyet gösteren depoda, sahte tarım ilaçları ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.
    • 18.08.2022 - 14:10
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    Şanlıurfa’da, sahte tarım ilacı deposuna baskın

    Şanlıurfa’da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, Eyyübiye Mahallesi’nde bir binanın giriş katında ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir depoda çeşitli markaların taklitleri kullanılmak suretiyle sahte, izinsiz tarım ilacı üretimi yapıldığı belirlendi.

    Gelen ihbarlar üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Eyyübiye Belediyesi Zabıta ekipleri ve polis harekete geçti.

    Söz konusu depoya baskın yapıldı.

    Ele geçirilenler

    DHA’nın haberine göre; yapılan aramalarda Tarım Bakanlığı tarafından halk sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle üretimi durdurulmuş ve son kullanma tarihi geçmiş tarım ilaçlarının, sahte marka etiketleriyle yeniden ambalajlanarak piyasaya sürülmek üzere paketlenmiş ot ve böcek ilacı, zirai tarım ilaç artığı, sahte marka etiketi, boş plastik şişe, plastik şişe kapağı ile şişe dolum makinesi ve metal sıvı tankı ele geçirildi.

    Şanlıurfa’da, sahte tarım ilacı deposuna baskın #1

    Sahte tarım ilaçlarına el konuldu

    Eyyübiye Belediyesi Zabıta ekipleri, toplanan tarım ilaçlarına imha edilmek üzere el koydu.

    Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, şüpheli hakkında Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet ve Kamu Sağlığına Karşı İşlenen Suçlar kapsamında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

    Olayla ilgili adli işlemler sürüyor.

    Şanlıurfa’da, sahte tarım ilacı deposuna baskın VİDEO

    Şanlıurfa’da, sahte tarım ilacı deposuna baskın #2

    Şanlıurfa’da, sahte tarım ilacı deposuna baskın #3

    Şanlıurfa’da, sahte tarım ilacı deposuna baskın #4

    Şanlıurfa’da, sahte tarım ilacı deposuna baskın #5


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