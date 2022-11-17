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    Şanlıurfa'da salça kovasından uyuşturucu çıktı

    Şanlıurfa’da salça kovasını açan polisler uyuşturucu madde ele geçirdi.
    • 17.11.2022 - 19:14
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    Şanlıurfa'da salça kovasından uyuşturucu çıktı

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle ilgili yaptıkları operasyonda 2 şahsın yanlarında bulundurduğu salça kovasından şüphelendi.

    Kovayı açan ekipler salçanın içerisine gizlenmiş bin 300 gram skunk maddesi ve 100 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

    2 kişi gözaltına alındı

    Olayla bağlantısı bulunan şüpheli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre emniyete götürülen şahıslar hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek” suçundan adli işlem başlatıldı.

    Şanlıurfa da salça kovasından uyuşturucu çıktı #1


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