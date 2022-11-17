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- Şanlıurfa'da salça kovasından uyuşturucu çıktı
Şanlıurfa'da salça kovasından uyuşturucu çıktı
Şanlıurfa’da salça kovasını açan polisler uyuşturucu madde ele geçirdi.
- 17.11.2022 - 19:14
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle ilgili yaptıkları operasyonda 2 şahsın yanlarında bulundurduğu salça kovasından şüphelendi.
Kovayı açan ekipler salçanın içerisine gizlenmiş bin 300 gram skunk maddesi ve 100 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.
2 kişi gözaltına alındı
Olayla bağlantısı bulunan şüpheli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre emniyete götürülen şahıslar hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek” suçundan adli işlem başlatıldı.