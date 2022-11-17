Şanlıurfa'da salça kovasından uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa’da salça kovasını açan polisler uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle ilgili yaptıkları operasyonda 2 şahsın yanlarında bulundurduğu salça kovasından şüphelendi.

Kovayı açan ekipler salçanın içerisine gizlenmiş bin 300 gram skunk maddesi ve 100 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

2 kişi gözaltına alındı

Olayla bağlantısı bulunan şüpheli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre emniyete götürülen şahıslar hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek” suçundan adli işlem başlatıldı.