Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı

Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist Beşşar El Mızhen, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir flash bellek içerisinde, DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

Dokümanların çözülmesiyle Şanlıurfa'da kritik bir operasyon gerçekleşti.

Canlı bomba yakalandı

AA'nın haberine göre; Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye uyruklu 'Ebi Enes El Kahtani' kod adlı 'Beşşar El Mızhen' adlı teröristi yakalayarak gözaltına aldı. Teröristin adresindeki aramalarda çok sayıda dijital materyaller bulundu.

Teröristin; DEAŞ terör örgütüne - sözde- biat ettiği ve örgütün -sözde- Şam Vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak canlı bomba saldırısı yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına ülkemizde canlı bomba, yalnız kurt faaliyetlerinde bulunacağı belirlendi.

Özel eğitim aldı

Ayrıca teröristin 2015'te örgüte katıldığı ortaya çıktı. Örgüt tarafından silah ve çeşitli alanlarda uzun süre özel eğitim verilen Mızhen, terör örgütü DEAŞ içerisinde "savaşçı" olarak faaliyet gösterdi.

Örgüt adına istihbarat faaliyetlerinde bulunmak amacıyla çeşitli görüşmeler de yapan Mızhen'in canlı bomba eylemi için gönüllü olduğu tespit edildi.

Bir yılda 10 eylemin önüne geçildi

Haberi ise İçişleri Bakanlığı duyurdu.

Bakanlık, yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eyleminin engellendiğini açıkladı.