Şanlıurfa'da seçim gecesi maganda kurşununun isabet ettiği çocuk kurtarılamadı Şanlıurfa'da, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası yapılan kutlamalarda açılan ateş sırasında, başından tabanca kurşunuyla yaralanan Emirhan Gelgir (14), yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA

28 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylamasında Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, kentte yapılan kutlamalarda, birçok kişi tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı.

Magandaların açtığı ateşle, Şanlıurfa'nın Topdağı Mahallesi'nde oturan Emirhan Gelgir başından yaralandı.

Seçim kutlamalarında maganda kurşunu isabet etti: Kurtarulamadı

Kanlar içinde yere yığılan Gelgir, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

Emirhan Gelgir'in cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tabancayı ateşleyen kişi aranıyor

Gelgir'in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.