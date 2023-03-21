Şanlıurfa'da sel felaketinde 7'nci gün! Sele kapılan araçlar tanınmaz halde 14 Mart gecesi başlayan yağışların şiddetini artırmasıyla kent sele teslim oldu. Araçları sel sularına kapılan vatandaşlar, tanımakta zorluk çekti.

Şanlıurfa'daki sel felaketinin üzerinden 1 hafta geçti.

Depremin ardından sel felaketi ile mücadele edilen kentte, art arda olumsuzluklar yaşandı.

Cadde ve sokakların göle dönmesiyle çok sayıda araç ve vatandaşlar sel sularına kapıldı.

Can kayıplarının da yaşandığı bölgede, ekipler harekete geçerek iyileştirme çalışmalarına başladı.

16 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da arama-kurtarma çalışmaları 1 kişi için devam ediyor.

Selzedeler sudan çıkarılan araçlarını tanıyamıyor

Öte yandan araçları selde kaybolan vatandaşlar da otoparklarda otomobillerini bulmaya çalışıyor.

Sel felaketinin yaşandığı gün otomobili yağmur sularıyla sürüklenen vatandaşlardan Mehmet Akif Yetim, bir hafta sonra otomobilini buldu.

Otomobilini tanımakta büyük zorluk yaşayan Yetim, hurda yığınına dönen otomobilini teyit ettirmek için akrabalarının da incelemesinin ardından aracın kendisine ait olduğunu anladı.

"Hayatımda ilk defa böyle bir durum ile karşılaştım"

Yaşanan sel felaketinde otomobilini park ettiği yerde bulmadığını ifade eden vatandaşlardan Mehmet Akif Yetim, şu ifadeleri kullandı:

Bizim aracımız bir yolun kenarında duruyordu. Bize bu aracın bir köprünün altından çıkarttıklarını söylediler. Biz de peşine düştük ve plakasını falan bulmaya çalışıyoruz. Sadece aracımızla ilgili bir kamera görüntüsü ellimize geçti. Kamerada gördüğümüz görüntü aracımızın selle kapılıp askeriyenin içine girmesiydi. Yaşım 26, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir durum ile karşılaştım. Bu aracı kontrol ediyoruz halen bizim mi değil mi diye bakıyoruz. Onun için geldik.

"Birçok otopark dolmak üzere"

Otopark görevlisi Okan Budak ise araçların kullanılamaz durumda olduğunu belirterek, şöyle konuştu: