Şanlıurfa'da selin kahramanları: Baba kızını, yüzme antrenörü 5 çocuğu kurtardı Şanlıurfa'da 4 gün önce şiddetli yağışların neden olduğu selde akıntıya kapılan eşini ve 12 yaşındaki kızını kurtarmak için suya atlayan Mustafa Casım, kurtardığı kızıyla ağaca sarılarak yardım bekledi. Yüzme antrenörü Resul İncik de göle dönen sokakta yüzerek ulaştığı evde mahsur kalan 5 çocuğu kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılırken, deprem bölgesi bu kez de sel felaketiyle karşı karşıya geldi.

Şanlıurfa’da 14 Mart gecesi başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden sağanak, sele neden oldu.

Cadde ve sokaklar su altında kalırken, 15 kişi yaşamını yitirdi. Kentte, yüzlerce ev, iş yeri ve araç hasar gördü.

Eşini ve kızını kurtarmak için suya atladı

Süleymaniye Mahallesinde deprem nedeniyle çadırda kalan Suriye uyruklu Mustafa Casım, çarşamba günü eşi Döne ve 12 yaşındaki kızı Bahar'ın akıntıya kapıldığını görünce suya atladı.

Kurtardığı kızıyla ağaca sarılarak yardım bekledi

Casım, eşi komşuları tarafından kurtarıldı, kendisi de çocuğunu kurtarıp bir süre suda sürüklendikten sonra bir ağaca sarılarak yardım bekledi.

Yaklaşık yarım saat bekledikten sonra iş makinesi ile kurtarılar Casım, o anları anlattı:

Eşim ve kızım akıntıya kapılınca peşlerinden koştum. Komşularım eşimi ben de kızımı kurtardım ama sürüklendim. Bir ağaca sarılarak kurtarılmayı bekledim. İş makinesi gelip bize ip attı. Halat ile çekildiğimiz sırada kızım elimden kaydı. O sırada ben dengemi kaybedip bayılmıştım. Gözümü açtığımda kendimi hastanede buldum. Çok şükür olsun hepimiz son anda kurtulduk.

Bir komşularının evine sığındıklarını anlatan Casım, sel felaketinde çadırlarının da akıntıya kapıldığını ve mağdur olduklarını söyledi.

Yüzme antrenörü, mahsur kalan 5 çocuğu kurtardı

Selin en çok etkilediği Karakoyun Deresi'nin hemen yakınındaki Süleymaniye Mahallesi, derenin taşmasının ardından kısa süre sonra sel suları ile dolduğu, özel bir spor kompleksinde yüzme antrenörü olan Resul İncik’in, mahsur kalan 5 çocuğu yüzerek kurtardığı ortaya çıktı.

Beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda özel bir okulda yüzme antrenörü olan Resul İncik,

Olay günü annemin feryadına uyandım. Sokağın başına çıktım. İlerideki ailelerden çığlık sesleri geliyordu. İnsanlar çaresiz bir şekilde izliyorlardı. İlk defa başımıza böyle bir durum gelmişti. Yüzme bilen kişi sayısı da çok az olduğu için annem benim mesleğimden dolayı hemen uyardı, komşulara yardım etmem gerektiğini söyledi.

diyerek şu şekilde anlatmaya devam etti: