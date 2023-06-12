Şanlıurfa’da şenlik kötü başladı: Çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi Ücretsiz dağıtılan uçurtmalar yüzünden oluşan izdihamda, çocuklar ezilme tehlikesi yaşadı. İzdihamda zabıta ekipleri ile vatandaşlar arasında da zaman zaman arbede yaşandı.

DHA

Şanlıurfa’da, kültür etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

Şenlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara ücretsiz uçurtma dağıtılacağı duyuruldu.

Bunun üzerine aileler, çocuklarıyla birlikte şenlik alanına geldi.

İzdiham çıktı

Ücretsiz dağıtılacağı duyurulan uçurtmaları bir an önce almak isteyen yüzlerce yetişkin ve çocuk, izdihama sebep oldu.

Dağıtılan uçurtmalardan alabilmek için çocuklar ve aileler, dağıtımın yapıldığı alanda birbirlerinin ellerinden uçurtma kaçırmaya çalıştı.

Çocuklar eziliyordu

Cep telefonu kameralarına yansıyan izdihamda zabıta ekipleri ile vatandaşlar arasında da zaman zaman arbede yaşandı.

Bu sırada bazı çocuklar, oluşan izdihamda ezilme tehlikesi geçirdi.