Şanlıurfa'da serinlemek isteyen genç öldü Arkadaşlarıyka pikniğe gidip serinlemek için Fırat nehrine giren 24 yaşındaki genç bir süre sonra gözden kaybolarak boğuldu. Genç çocuk kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

İHA

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 24 yaşında ki Özkan Kantarmış arkadaşlarıyla birlikte piknik için gittiği Fırat nehri kıyısında bulunan yerde serinlemek amacıyla nehre girdi.

Özkan Kantarmış bir süre sonra gözden kayboldu.

Genç hayatını kaybetti

Arkadaşları gencin kaybolduğu fark etmeleri üzerine durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ve jandarma genci sudan çıkardı, yapılan müdahaleyle tekrar kalbi çalıştırıldı.

Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan genç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.