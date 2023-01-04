Haberler

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da sevgilisini bıçaklayarak öldürmekten tutuklandı

Şanlıurfa'da sevgilisini bıçaklayarak öldürmekten tutuklandı

Barışmak için bir araya geldiği erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç kız tutuklanırken, olayda ortaklık yapan diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.