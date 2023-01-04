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- Şanlıurfa'da sevgilisini bıçaklayarak öldürmekten tutuklandı
Şanlıurfa'da sevgilisini bıçaklayarak öldürmekten tutuklandı
Barışmak için bir araya geldiği erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç kız tutuklanırken, olayda ortaklık yapan diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 04.01.2023 - 13:49
- Güncelleme : 04.01.2023 - 13:51
Şanlıurfa'da dün sabah Mehmet Veysi Doğan, kız arkadaşı Berivan Yücetepe ile barışmak istedi.
Genç, ortak arkadaşları olan Mehmet O.'nun da bulunduğu otomobilde kız arkadaşı Yücetepe ile buluştu.
Otomobilde konuşan taraflar arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kız arkadaşı tarafından bıçaklandı
Otomobilde başlayan arbedede Mehmet Veysi Doğan, araçtan indikten sonra kız arkadaşı Berivan Yücetepe tarafından bıçaklandı.
Saldırganlar yakalandı
Hastaneye kaldırılan Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra kaçan Berivan Yücetepe ile Mehmet O.'yu yakaladı.
Şüpheli tutuklandı
DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berivan Yücetepe, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Mehmet O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.