Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu

İHA
Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda da silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
5 şüphelinin gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda, 4 uzun namlulu tüfek, 801 fişek, 2 av tüfeği, 80 av tüfeği kartuşu, 3 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 1 hücum yeleği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış