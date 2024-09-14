Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu Kentte silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, uzun namlulu silahlar ele geçirildi ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda da silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

5 şüphelinin gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda, 4 uzun namlulu tüfek, 801 fişek, 2 av tüfeği, 80 av tüfeği kartuşu, 3 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 1 hücum yeleği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)