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DHA

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Viranşehir ilçesinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Drone destekli operasyonda ekipler; samanlıkta, taşların altında ve evlerde gizlenmiş 4 uzun namlulu piyade tüfeği, 11 tabanca, 14 tüfek, 27 şarjör, 2 bin 683 mermi, balistik yelek, 740 gram esrar, hassas terazi, bir miktar sentetik uyuşturucu ve çalıntı 3 motosiklet ele geçirdi.

Silah ve mühimmata el koyan ekipler, 23 şüpheliyi gözaltına aldı.