Şanlıurfa'da silahların patladığı boşanma kavgası kamerada: 1 ölü 12 yaralı Şanlıurfa'da boşanma ve alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin de yaralandığı silahlı kavga kameraya yansıdı.

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İHA

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında boşanma ve alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri cadde üzerinde karşılaştı.

Tarafların tartışmaya kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada İbrahim Kurt (35) hayatını kaybederken 12 kişi ise yaralandı.

Bir otomobil ile bir minibüste hasarın oluştuğu olay yerinde çok sayıda boş kovan, sopa, bıçak ve silah ele geçirildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Yaşananlar kamerada

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kavga eden şahısların birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı, sonrasında ise elinde silah olan bir şahsın etrafa ateş etmesi yer aldı.

Minibüsün içerisinde vurulan bir şansın da yakınları tarafından çıkartılarak yere uzatıldığı görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)