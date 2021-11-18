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- Şanlıurfa’da silahlı akraba kavgası: 4 yaralı
Şanlıurfa’da silahlı akraba kavgası: 4 yaralı
- İHA
- 18.11.2021 - 17:01
- Güncelleme : 18.11.2021 - 17:09
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Sarayaltı Mahallesi 11 Nisan Caddesi üzerinde, daha önce aralarında yaşanan bir yaralanmalı kavga nedeniyle husumet bulunan amca çocukları, cadde üzerinde karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada Ömer D., İbrahim Halil D. ve Mehmet D. mermilerin isabet etmesi sonucu, Halil D. ise başına aldığı taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.
2 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ömer ve Mehmet D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şanlıurfa’da silahlı akraba kavgası: 4 yaralı VİDEO
HASTANEDE GERGİNLİK OLUŞTU
Kavgayı duyup hastaneye giden şahısların yakınları arasında hastanede gerginlik yaşandı.
Polis ekipleri, gerginlik kavgaya dönüşmeden engelledi. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.