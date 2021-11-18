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Şanlıurfa’da silahlı akraba kavgası: 4 yaralı

Şanlıurfa’da silahlı akraba kavgası: 4 yaralı

Daha önceden aralarında husumet olan akrabalar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Ömer D., İbrahim D. ve Mehmet D. vurularak, Halil D. ise taş ve sopa darbeleri ile yaralandı.