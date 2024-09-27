Şanlıurfa'da silahlı kavga: 5 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

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İHA

Şanlıurfa'da Siverek-Diyarbakır karayolu Sait Nursi Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Pompalı silahların da kullanıldığı kavgada, seken saçmalar 4'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişiyi yaraladı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis hastane ve olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)