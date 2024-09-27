İHA
Şanlıurfa'da Siverek-Diyarbakır karayolu Sait Nursi Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Pompalı silahların da kullanıldığı kavgada, seken saçmalar 4'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişiyi yaraladı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis hastane ve olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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