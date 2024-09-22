DHA
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde, husumetli iki grup karşı karşıya geldi.
Karşı karşıya gelen husumetli iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.
Tabancaların da kullanıldığı kavgada otomobilinde bulunan 30 yaşındaki Emrullah Yıldız, tek kurşunla vuruldu.
POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR
Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavgada ağır yaralanan Emrullah Yıldız, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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