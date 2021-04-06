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    Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

    Berber dükkanına düzenlenen saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 12:17
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    Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kale Mahallesi Gerger Caddesi'ndeki berberde tıraş olan Selim Ü., kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

    1 ÖLÜ, 1 YARALI

    Olayda Selim Ü. hayatını kaybederken, Ali Ü. ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan polis ve 112 Sağlık ekiplerince yaralı Ali Ü., Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Şanlıurfa'ya sevk edildi.

    POLİS VE JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

    Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi ve kişilerin tespiti için geniş çaplı çalışma başlatırken, olay yeri ve hastaneye çok sayıda polis ve özel hareket timleri sevk edildi.

    Jandarma ekipleri de silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısların kaçış istikametlerinde bulunan uygulama noktalarında arama çalışması başlattı.

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