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Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Berber dükkanına düzenlenen saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.