Şanlıurfa'da silahlı saldırı! Bir genç hayatını kaybetti Yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 30 yaşındaki adam kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

DHA

Silahlı saldırılar can almaya devam ediyor...

Yaşanan silahlı saldırıya bir yenisi daha eklendi.

Bu kez adresi Şanlıurfa oldu...

Öğleden saatlerinde Azadi Mahallesi’nde yaya olarak evine doğru giden 30 yaşındaki Abdulkadir Atçı, kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Kanlar içerisinde kaldı

Vücuduna isabet eden kurşunlarla Atçı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Abdulkadir Atçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Abdulkadir Atçı’nın cansız bedeni, otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi.

Çalışmalar devam ediyor

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulan polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.